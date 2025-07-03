Названо число погибших при затоплении парома на Бали AP News: 20 человек спаслись и двое погибли при затоплении парома на Бали

Спасатели вытащили из воды 20 человек после крушения парома у берегов Бали, сообщило агентство AP News. Однако двое пассажиров судно погибли. Всего на борту корабля находилось 53 человека и 12 членов экипажа.

Большинство спасенных были без сознания и провели несколько часов в воде, дрейфуя в открытом море. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Ранее туристический катамаран «Мерлион» затонул после возгорания в акватории Владивостока у побережья полуострова Шкота. Представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ информировал, что люди были эвакуированы, никто из них не пострадал.

До этого сообщалось, что контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии получил крен в 26 градусов, большие объемы груза упали за борт. Среди членов экипажа были капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Участие в спасательной операции приняли корабль Военно-морских сил Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier.