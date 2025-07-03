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03 июля 2025 в 03:47

Поставщик эскимо в Армению ожидает заключения по импорту

ГК «Ренна» не получала заключений от Армении по поставкам эскимо

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Армения пока не предоставила официальных заключений о несоответствии партии эскимо производства «Коровка из Кореновки» нормам Таможенного союза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГК «Ренна». В компании подтвердили, что нарушения качества при производстве не выявлены.

В пресс-службе отметили, что никаких других запретов на ввоз продукции в Армению нет, и поставки продолжаются в обычном режиме. «Ренна» также провела повторные лабораторные проверки после сигнала от партнеров, которые не выявили никаких нарушений. Возможные отклонения, по мнению компании, могли возникнуть из-за нарушения условий транспортировки или хранения, либо при вскрытии образцов продукции.

Ранее Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ввел временный запрет на импорт мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого». Отмечается, что речь идет о продукции бренда «Коровка из Кореновки», выпущенной после 2 июля. Ограничение не распространяется на ввезенную ранее продукцию.

До этого Белоруссия сняла запрет на ввоз на территорию страны картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, включая все страны ЕС. Отмечается, что Минск таким образом в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства.

мороженное
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