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02 июля 2025 в 16:21

Страна СНГ временно запретила импорт российского мороженого

Армения временно запретила импорт эскимо «Коровка из Кореновки»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ввел временный запрет на импорт мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого», сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что речь идет о продукции бренда «Коровка из Кореновки», выпущенной после 2 июля. Ограничение не распространяется на ввезенную ранее продукцию.

Решением руководителя инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов со 2 июля временно запрещен импорт в Армению мороженого «Эскимо пломбир ванильный в шоколадной кремовой глазури» (торговая марка «Коровка») производства российского ООО «Фабрика настоящего мороженого», — говорится в сообщении.

Ранее Белоруссия сняла запрет на ввоз на территорию страны картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, включая все страны ЕС. Отмечается, что Минск таким образом в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства.

До этого Госстандарт Белоруссии ввел запрет на ввоз и продажу гречневой крупы быстрого приготовления производства российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Причиной ограничения стало нарушение технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Как выяснилось, содержимое упаковки не соответствовало заявленным характеристикам.

Армения
мороженое
Россия
продукты
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