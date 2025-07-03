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03 июля 2025 в 04:33

Раскрыто число пострадавших при крушении самолета в штате Нью-Джерси

ABC News: пять человек пострадали при крушении самолета в штате Нью-Джерси

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одномоторный самолет Cessna 208B съехал со взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение в округе Глостер, штат Нью-Джерси, сообщила пресс-служба Федерального авиационного управления (FAA). Уточняется, что пострадали как минимум пять человек, передает ABC News.

Минимум пять человек экстренно госпитализировали. <...> Съемка с вертолета показала масштабное прибытие спасательных служб, при этом несколько человек эвакуировали на носилках. <...> Информация о состоянии их здоровья пока не поступала, — говорится в публикации.

Всего на борту находились 15 человек. Спасательные службы оперативно отреагировали на ситуацию, обеспечив необходимую помощь пострадавшим, указали журналисты. В настоящее время информация о состоянии здоровья эвакуированных не раскрыта.

Ранее стало известно, что в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолет Airbus 330, выполнявший рейс Владивосток — Москва. Причиной нештатного приземления стала техническая неисправность в двигателе. На борту в момент экстренной посадки находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. После приземления самолетом занялись технические специалисты.

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