Раскрыто число пострадавших при крушении самолета в штате Нью-Джерси ABC News: пять человек пострадали при крушении самолета в штате Нью-Джерси

Одномоторный самолет Cessna 208B съехал со взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение в округе Глостер, штат Нью-Джерси, сообщила пресс-служба Федерального авиационного управления (FAA). Уточняется, что пострадали как минимум пять человек, передает ABC News.

Минимум пять человек экстренно госпитализировали. <...> Съемка с вертолета показала масштабное прибытие спасательных служб, при этом несколько человек эвакуировали на носилках. <...> Информация о состоянии их здоровья пока не поступала, — говорится в публикации.

Всего на борту находились 15 человек. Спасательные службы оперативно отреагировали на ситуацию, обеспечив необходимую помощь пострадавшим, указали журналисты. В настоящее время информация о состоянии здоровья эвакуированных не раскрыта.

Ранее стало известно, что в аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолет Airbus 330, выполнявший рейс Владивосток — Москва. Причиной нештатного приземления стала техническая неисправность в двигателе. На борту в момент экстренной посадки находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. После приземления самолетом занялись технические специалисты.