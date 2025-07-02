Мощный удар по мосту через реку Волчью попал на видео

В Сети опубликовали снятое беспилотным летательным аппаратом видео авиаудара по автомобильному мосту через реку Волчью, расположенному в селе Искра — на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. На кадрах, обнародованных в Telegram-канале «Изнанка», можно увидеть, что авиабомба пробила дорожное полотно. В небо сразу взмыл столб дыма.

До этого стало известно, что в зоне специальной военной операции российские военные начали использовать новую тактику, нацеленную на уничтожение топливных производственных объектов. По словам инсайдеров, если раньше удары по украинским НПЗ были единичными, то теперь их частота резко возросла.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что до конца текущего года Вооруженные силы России могут создать условия для взятия под контроль Харькова и Днепра. По мнению аналитика, до осени российская армия может окружить Сумы, а до Одессы дойдет к 2027 году.