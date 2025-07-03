Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 03:21

Над Стокгольмом заметили огненный шар из космоса

SH: космический болид пролетел над Стокгольмом и взорвался над Балтикой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Стокгольма и Аландских островов сообщили о ярком свете в небе, сопровождавшемся громким взрывом, сообщило агентство Sweden Herald. Очевидцы отметили пролет светящегося объекта над северной частью столицы Швеции, после чего начали звонить в экстренные службы.

Астроном Эрик Стемпелс из Уппсальского университета объяснил, что это, скорее всего, болид — яркий метеор, вошедший в атмосферу Земли и вспыхнувший на высоте около 100 километров. Взрыв произошел на высоте примерно 30 километров. По словам специалиста, метеоры наблюдаются почти каждую ночь, но столь крупные и яркие объекты появляются примерно раз в пять лет.

Ранее в Челябинске заметили яркую вспышку в вечернем небе, которую сняли на видео. СМИ писали, что после этого в части районов выключилось электричество. В частности, без света остались жители района Красное Поле и деревни Моховички. Вспышка могла исходить от местной подстанции. На одной из записей было видно, что мерцание наблюдалось в промышленной зоне.

До этого яркий и крупный болид, вспыхнувший в небе над юго-востоком США, увидели жители пяти штатов. Утром 25 июня он вошел в атмосферу Земли и взорвался в небе над штатами Алабама, Теннесси, Джорджия, Северная и Южная Каролина.

метеоры
космос
Стокгольм
Балтийское море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу обратно в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара 40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой
Военные базы в Британии решили защитить табличкой и забором
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.