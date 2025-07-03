Над Стокгольмом заметили огненный шар из космоса SH: космический болид пролетел над Стокгольмом и взорвался над Балтикой

Жители Стокгольма и Аландских островов сообщили о ярком свете в небе, сопровождавшемся громким взрывом, сообщило агентство Sweden Herald. Очевидцы отметили пролет светящегося объекта над северной частью столицы Швеции, после чего начали звонить в экстренные службы.

Астроном Эрик Стемпелс из Уппсальского университета объяснил, что это, скорее всего, болид — яркий метеор, вошедший в атмосферу Земли и вспыхнувший на высоте около 100 километров. Взрыв произошел на высоте примерно 30 километров. По словам специалиста, метеоры наблюдаются почти каждую ночь, но столь крупные и яркие объекты появляются примерно раз в пять лет.

Ранее в Челябинске заметили яркую вспышку в вечернем небе, которую сняли на видео. СМИ писали, что после этого в части районов выключилось электричество. В частности, без света остались жители района Красное Поле и деревни Моховички. Вспышка могла исходить от местной подстанции. На одной из записей было видно, что мерцание наблюдалось в промышленной зоне.

До этого яркий и крупный болид, вспыхнувший в небе над юго-востоком США, увидели жители пяти штатов. Утром 25 июня он вошел в атмосферу Земли и взорвался в небе над штатами Алабама, Теннесси, Джорджия, Северная и Южная Каролина.