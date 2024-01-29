Странная вспышка оставила Челябинск без света Baza: в Челябинске после яркой вспышки в небе отключили электричество

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Жители Челябинска могли наблюдать над городом яркую вспышку, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, после этого в некоторых районах города отключили электричество.

Очевидцам удалось снять вспышку на видео. Судя по распространившейся в Сети записи, мерцающий яркий свет озарил вечернее небо на горизонте на несколько секунд, после чего погас. Вскоре после этого жители района Красное Поле и соседней деревни Моховички остались без электроэнергии.

Пока официальных комментариев относительно произошедшего не поступало, однако, как пишет Telegram-канал Readovka, источником вспышки могла быть подстанция. На одном из видео также можно заметить, что мерцание наблюдалось в промышленной зоне.

Ранее также сообщалось об аварии на трансформаторной подстанции в северо-восточной части Москвы. В начале января там вспыхнул пожар. Из-за высокой температуры произошло оплавление вентилируемого фасада подстанции. Возгорание привело к отключению света и отопления в столичных районах Алтуфьево, Бибирево и Отрадное. Позднее мэр столицы Сергей Собянин отчитался о восстановлении электроснабжения домов.