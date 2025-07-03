В Госдуме предложат вернуть оплату штрафов за нарушения ПДД со скидкой

Депутаты Государственной думы, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, планируют внести в парламент законопроект, который предполагает возвращение к прежней системе оплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения с 50%-й скидкой, передает РИА Новости. Авторы инициативы считают, что обсуждение данного вопроса активно происходит в обществе, так как на одну тысячу граждан приходится 322 автомобиля, что является значительным показателем.

Возврат к «скидке» прежнего размера в 50% позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания, так как есть все основания полагать, что при увеличении и суммы штрафов, и уменьшении «скидки» такая нагрузка только возрастет, — говорится в пояснительной записке.

В сопроводительных материалах указано, что с 1 января 2025 года «скидка» за добровольную оплату административного штрафа по части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях была снижена до 25%. При этом также возросли и размеры штрафов.

Минтранс ранее подготовил проект изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. В частности, ведомство предлагает приравнять пользователей электросамокатов и других СИМ к водителям транспорта.

Тем временем депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 30 тысяч рублей за опоздание общественного транспорта. Как сообщается в документе, исключения будут сделаны лишь для не зависящих от перевозчика причин.