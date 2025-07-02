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02 июля 2025 в 19:48

Захарова объяснила слова Рютте о Христе работой Лаврова

Захарова: Лавров своей работой заставил Рютте вспомнить о Христе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не зря столько лет работал на посту, раз заставил генсека НАТО Марка Рютте вспомнить об Иисусе Христе, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она оценила высказывание Рютте о главе российской дипломатии.

Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе, — отметила дипломат.

Ранее сегодня в интервью Fox News Рютте заявил, что Лавров является министром в России «с рождения Иисуса Христа».

Ранее Рютте призвал страны Запада отказаться от наивности в оценке действий России и готовиться к возможной военной угрозе. Таким образом политик объяснил, почему на саммите Альянса в Гааге участники договорились об увеличении оборонных бюджетов.

До этого по итогам саммита НАТО в Гааге страны-участницы приняли документ, в котором Россия названа «долгосрочной угрозой» евро-атлантической безопасности. На этом основании члены Альянса обязались увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Сергей Лавров
Марк Рютте
Мария Захарова
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