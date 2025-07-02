В Киеве призвали ждать официальных данных о заморозке боевых поставок США Ермак: нужно ждать официальных данных о приостановке Пентагоном поставок оружия

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что нужно дождаться официальной информации о заморозке поставок вооружений США Киеву. О том, что Соединенные Штаты заморозили поставки критических боеприпасов Украине, ранее написало издание The New York Times. Это является сигналом того, что Вашингтон «выходит» из конфликта, отмечается в статье.

Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация, — призвал Ермак.

Отмена Вашингтоном поставок оружия Киеву дает надежду на здравомыслие администрации главы Белого дома Дональда Трампа, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, такая политика расходится с действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который «разжигает страсти» в Европе.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сокращение или остановка западных поставок оружия Киеву приближает завершение СВО на Украине. Песков допустил, что причиной такого решения могут быть пустые склады или нехватка этих вооружений.