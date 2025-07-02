Отмена Соединенными Штатами поставок оружия Украине дает надежду на здравомыслие администрации главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, такая политика Вашингтона расходится с действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который «разжигает страсти» в Европе.

Это порождает определенные надежды на здравомыслие со стороны администрации Соединенных Штатов и контрастирует с теми усилиями по разжиганию страстей в Европе, которые сейчас принимает сам Зеленский. Его, конечно, режиссеры и дирижеры находятся вне Украины, но тем не менее он, по-моему, начинает работать на бис как старый эстрадник, — высказался Карасин.

Сенатор добавил, что Зеленский также пытается разжечь ненависть между народами стран бывшего СССР. Поэтому, по его словам, решение США о прекращении поставок оружия Киеву необходимо приветствовать и двигаться дальше по этому пути.

Ранее появилась информация, что решение Вашингтона приостановить поставки ряда вооружений ВСУ указывает на готовность США выйти из конфликта на Украине. По словам западных аналитиков, пока неизвестно, сколько именно оружия было включено в список, но сигнал прослеживается ясно: Белый дом отстраняется от противостояния.