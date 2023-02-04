«Об этом ничего не знает»: жена Боярского о санкциях против артиста Супруга Боярского заявила, что артист ничего не знает о введении Канадой санкций против него

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Актеры Лариса Луппиан и Михаил Боярский

Супруга певца и актера Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан сообщила, что артист не знает о введении Канадой санкций против него. В разговоре с 78.ru она отметила, что музыкант не планировал выступать на территории Канады. О введении Оттавой рестрикций против российских деятелей культуры стало известно 3 февраля.

Он об этом ничего не знает, никаких планов у нас на выступления в Канаде не было, — сказала Луппиан.

Под канадские санкции накануне также подпали другие российские актеры и музыканты: Марат Башаров, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян и другие. Канадские власти обвинили вышеуказанных лиц в «распространении дезинформации и пропаганды».

Вместе с российскими артистами в список рестрикций попал ряд российских информагентств, таких как МИА «Россия сегодня», принадлежащая государству медиакомпания, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru.