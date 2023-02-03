Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» Канада ввела санкции против МИА «Россия сегодня» и деятелей культуры за «дезинформацию»

Фото: Сергей Булкин / News.ru

Власти Канады ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении «дезинформации и пропаганды», говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте канадского кабмина. Под ограничения также подпали заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный.

Этот список включает... МИА «Россия сегодня», принадлежащую государству медиакомпанию, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator and Arctic.ru, — говорится в публикации.

Ограничительные меры были введены в том числе в отношении российских деятелей культуры, среди которых оказались Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян и другие.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд. Она отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине.