Отъезд из РФ, уход с Первого канала: куда пропал Познер после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Журналист Владимир Познер пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации в 2022 году. Его авторская программа «Познер» перестала выходить в эфир Первого канала с 28 февраля прошлого года. Где сейчас находится телеведущий и чем он занимается?

Куда делась программа Познера на Первом канале

Владимир Познер вел передачу «Познер» на Первом канале. Она пропала из сетки вещания в конце февраля прошлого года. В марте 2022 года журналист заявил, что его программа не выходит, так как с начала спецоперации России на Украине Первый канал стал информационным каналом.

«Меня спрашивают, почему с 28 февраля не выходит программа „Познер“? Отвечаю: с 24 февраля Первый канал стал информационным каналом», — сообщал он.

Он добавил, что проект вернется в эфир только после окончания спецоперации на Украине, поскольку «такова позиция руководства Первого канала».

Уезжал ли Познер из России

Ходили слухи о том, что оставшийся без работы Владимир Познер уехал из РФ. Известно, что у телеведущего есть несколько европейских паспортов и собственная недвижимость во Франции. СМИ сообщали, что именно там он и обосновался после отъезда. В январе 2023 года Владимира Познера и его супругу заметили на премьере спектакля Ренаты Литвиновой в Париже.

Позже журналист Михаил Шахназаров заявил, что Познер переехал в США. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором телеведущий поет джаз, а за его спиной аплодирует Леонид Ярмольник.

«Шаланды, полные кефали... В модных салонах Лос-Анджелеса», — сообщал публицист.

В июне Познер прилетал в Москву. Актриса Лиза Арзамасова в соцсетях опубликовала ролик со встречи с архитектором Сергеем Кузнецовым в российской столице. На видео Познер сидел в кресле перед экраном.

В августе этого года телеведущего заметили на итальянском курорте. Фотографии журналиста опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

«Владимир Познер, как всегда на стиле, желает читателям „Антиглянца“ спокойной ночи из Форте-деи-Марми», — написали авторы канала.

По информации в Сети, телеведущий на данный момент не привязан к конкретному месту жительства. При этом он продолжает свою творческую деятельность.

Что Познер говорил про спецоперацию

В марте Владимир Познер заявил, что люди в его окружении против действий российских властей по отношению к Украине. Сам ведущий не раскрыл свою позицию об СВО.

По мнению Познера, президент России Владимир Путин начал спецоперацию, поскольку не хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Журналист отмечал, что перед началом СВО российский президент требовал от США гарантий безопасности, исключающих членство Киева в Альянсе, но Запад надеялся, что «медведь попадет в эту ловушку».

«Важной причиной действий Путина является то, что он не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО», — сказал Познер.

При этом он не отвечал на вопросы о том, согласен ли с точкой зрения Путина и действиями российских властей. По его словам, «это не имеет значения».

У Познера три гражданства — российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.

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