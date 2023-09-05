«Елки-10»: когда выйдут в прокат, кто снялся, появятся ли Нагиев и Ургант Стали известны подробности съемок и дата премьеры «Елок-10»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создатели фильма «Елки» объявили актерский состав новой части картины. В ленте появятся Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Борис Щербаков. Об этом сообщает РБК Life. Что еще известно о проекте и снялись ли в нем Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев?

Кто принял участие в десятых «Елках»

Юбилейная часть фильма «Елки» выйдет в широкий прокат 7 декабря. Съемки велись в Москве и Татарстане. В новой части картины вернется та самая «теория шести рукопожатий», но уже на новый лад — шоураннер Евгений Кулик, перезапустивший франшизу в прошлом году, решил отдать дань уважения первой картине.

Фильм будет состоять из четырех новелл, связанных между собой. Они расскажут о Геннадьиче, который живет в доме престарелых под Санкт-Петербургом и обретает настоящую семью, начинающем блогере Ларисе из Тюмени и ее муже, Марине из Татарстана и ее супруге, а также о девушке-геймерше Тане из Нижнего Новгорода.

В фильме снялись Регина Тодоренко, блогер Амиран Сардаров, Айдар Гараев, Даша Дошик, Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Александр Баширов и другие.

В проекте также принял участие Филипп Киркоров. Для него эти «Елки» станут уже третьими в фильмографии. Кроме того, одна из сцен была снята в загородном доме поп-короля. По словам артиста, он согласился на работу съемочной группы в его особняке «ради дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме», сообщает ТАСС.

Появятся ли в фильме Ургант, Светлаков и Нагиев

По информации Telegram-канал «Неопра, блин!», Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев не появятся в юбилейной части «Елок». Артисты также не снялись в девятом фильме, хотя раньше играли в проекте главные роли.

В прошлом году продюсер и один из авторов сценария к фильму «Елки-9» Евгений Кулик заявлял, что появление героев Урганта и Светлакова не планировалось в новом фильме изначально. Он объяснил, что истории, в которых играли Ургант и Светлаков ранее, «были с юмором, попроще и полегче», а в девятой части проекта создатели покажут «объемную историю», для участия в которой требуются профессиональные актеры.

«Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков с этим не справились бы. Иван сам в „Вечернем Урганте“ говорил, что он не актер и что его максимум — это новогодние комедии. И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке», — рассказывал Кулик.

Сам Ургант признавался, что не знал о своем отсутствии в актерском составе девятой части.

«Вы знаете, честно скажу, только что узнал от вас, что я не снимаюсь в этом году в „Елках“. Буду сейчас пытаться выяснить, что делать. Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово „Евгений Кулик“», — отшучивался он.

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