«Голос. Уже не дети» выиграла Вероника Сыромля: что о ней известно

Фото: Академия Игоря Крутого/РИА Новости

Победительница проекта «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля рассказала, что в ближайшее время планирует продолжить обучение в институте и хочет создавать музыку. Что о ней известно?

Что известно о победительнице шоу «Голос. Уже не дети»

Вероника Сыромля родилась 23 июля 2004 года в Севастополе. В юном возрасте девочка начала петь, и родители обратили внимание на ее вокальные данные. Через некоторое время она стала выступать в фольклорном ансамбле «Калинка», в котором заняла место солистки. В июне 2015 года Сыромля заняла второе место на общегородском вокальном детском конкурсе «Севастополь в сердце моем». В июне 2016 года на всероссийском конкурсе «Лазурная жемчужина» в рамках III Летней ассамблеи искусств, проходившей в Севастополе, молодая певица заняла сразу два первых места.

В 2018 году Сыромля приняла участие в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Она попала в команду Пелагеи и смогла дойти до финала проекта, где проиграла Рутгеру Гарехту.

Еще будучи участницей шоу «Голос. Дети», Вероника получила приглашение исполнить «Валенки» на концерте в Кремле, посвященном Дню Победы. На этом мероприятии Сыромля встретилась лично с Владимиром Путиным. Президент пожелал талантливой артистке удачи.

Как одержала победу в проекте «Голос. Уже не дети»

Финал шоу на Первом канале прошел 20 октября. Победительницей стала Вероника Сыромля, которая была участницей команды Егора Крида. Кроме нее в финал нового шоу вышли Рагда Ханиева, Давид Саникидзе, Иван Кургалин, Мария Мирова, Олеся Казаченко, Мария Панюкова, Рената Таирова.

Суммарно за певицу проголосовали более 40% зрителей, ее главным преследователем стал Давид Саникидзе с результатом в 32%. В качестве приза она получила один миллион рублей. Стоит отметить, что исполнитель, представляющий коллектив Егора Крида, впервые одержал победу на проекте.

«Я невероятно счастлива, что участвовала в таком замечательном проекте. Для меня это что-то новое. Благодаря Егору Криду и его команде открыла себя совершенно с неожиданной стороны, я благодарю всех зрителей, которые голосовали за меня. Это просто что-то невероятное», — призналась она.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил юную певицу с победой в конкурсе.

«Наша Вероника Сыромля победила в финале шоу „Голос. Уже не дети“! Поздравляю севастопольскую звездочку с заслуженным признанием! Спасибо всем, кто голосовал за нашу Веронику! Она достойна этой победы как никто. Мы верили в нее и рады, что россияне признали ее лучшей», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам певицы, в ближайшее время она намерена закончить обучение в институте и продолжить заниматься музыкой.

«Дальше — больше. Хочется выступать. Сейчас я учусь в институте. Планов много, обо всем рассказывать не буду — сами все увидите. Хочется творить, создавать музыку и двигаться дальше», — рассказала она

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