Плужников не прошел в шоу «Голос. Уже не дети»: что ему сказали наставники

Фото: Пресс-служба Первого канала

Данил Плужников, телешоу «Голос. Дети»

Наставники шоу «Голос. Уже не дети» (Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея, Егор Крид) на Первом канале не пропустили в следующий раунд победителя третьего сезона проекта «Голос. Дети» Данилу Плужникова. Что сказали артисты молодому певцу после выступления?

Кто такой Данил Плужников

Данил Плужников — юный российский вокалист, победитель третьего сезона популярного музыкального телешоу «Голос. Дети» и лауреат многочисленных юношеских музыкальных конкурсов.

Он родился в Адлере в семье, где отец и мать увлекаются музыкой. Когда ему исполнилось девять месяцев, то врачи диагностировали Плужникову спондилоэпифизарную дисплазию верхних и нижних конечностей — это сложное заболевание костей, при котором нормальное состояние здоровья поддерживается лекарственными средствами.

Данил Плужников принял участие в третьем сезоне проекта шоу «Голос. Дети» и попал в команду к Дмитрию Билану. Юный артист смог дойти до финала и выиграть его, где исполнил песню Аллы Пугачевой «Нас бьют — мы летаем».

Фото: Пресс-служба Первого канала Дмитрий Нагиев, Даня Плужников, Дима Билан, шоу «Голос. Дети» Фото: Пресс-служба Первого канала Дмитрий Нагиев, Даня Плужников, Дима Билан, шоу «Голос. Дети» Фото: Пресс-служба Первого канала Даня Плужников, шоу «Голос. Дети» Фото: Пресс-служба Первого канала Даня Плужников, шоу «Голос. Дети» Фото: Пресс-служба Первого канала Даня Плужников Фото: Пресс-служба Первого канала Даня Плужников Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Финалист телепрограммы «Голос. Дети» Данил Плужников выступает на церемонии вручения медицинской премии лучшим врачам России «Призвание» Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Финалист телепрограммы «Голос. Дети» Данил Плужников выступает на церемонии вручения медицинской премии лучшим врачам России «Призвание» Фото: Нина Зотина/РИА Новости Певец Дима Билан и финалист телепрограммы «Голос. Дети» Данил Плужников во время репетиции в третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2016» Фото: Нина Зотина/РИА Новости Певец Дима Билан и финалист телепрограммы «Голос. Дети» Данил Плужников во время репетиции в третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2016» Фото: Нина Зотина/РИА Новости Певец Дима Билан и финалист телепрограммы «Голос. Дети» Данил Плужников выступают в третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2016» Фото: Нина Зотина/РИА Новости Певец Дима Билан и финалист телепрограммы «Голос. Дети» Данил Плужников выступают в третий день Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2016» Фото: Илья Питалев/РИА Новости Российские участники финала Международного детского вокального конкурса «Ты супер!» Виталий Толочкин (слева) и Данил Плужников Фото: Илья Питалев/РИА Новости Российские участники финала Международного детского вокального конкурса «Ты супер!» Виталий Толочкин (слева) и Данил Плужников Фото: Снимок с видео/Продюсерский центр Игоря Матвиенко/ТАСС Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников в кадре из музыкального клипа на песню композитора и продюсера Игоря Матвиенко «Жить» Фото: Снимок с видео/Продюсерский центр Игоря Матвиенко/ТАСС Победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников в кадре из музыкального клипа на песню композитора и продюсера Игоря Матвиенко «Жить» Фото: Александр Рюмин/ТАСС Солист группы «Кипелов» Валерий Кипелов и 14-летний Данил Плужников во время выступления на рок-фестивале «Нашествие - 2016» Фото: Александр Рюмин/ТАСС Солист группы «Кипелов» Валерий Кипелов и 14-летний Данил Плужников во время выступления на рок-фестивале «Нашествие - 2016»

Что сказал Плужников перед выходом на сцену

За кулисами нового телевизионного шоу Плужников рассказал, что проект «Голос. Дети» дал ему опыт, медийность и возможность выступать в стране.

«Сейчас я чувствую себя классно, мне нравится, как сейчас все происходит, мне нравится моя жизнь», — отметил он.

Телеведущая Яна Чурикова в разговоре с молодым певцом призналась, что именно из-за него она начала смотреть «Голос. Дети».

Артист также объяснил, зачем он в очередной раз пришел на шоу.

«Я не рассчитываю куда-то пройти. Я иду просто получить удовольствие. Для меня это главное», — заявил исполнитель за кулисами телепроекта.

Как отреагировали наставники шоу «Голос. Уже не дети»

Плужников исполнил Uptown Funk — песню Марка Ронсона и Бруно Марса. Его выступление оставило жюри шоу равнодушными.

Дима Билан, который был наставником артиста несколько лет назад, признался, что не узнал голос Плужникова.

«Дорогой Даня. Мы с тобой сделали много классных проектов, а сколько предстоит впереди. Я, конечно, не узнал твой голос. Это показатель того, что матереем и растем, голоса меняются. Я знаю, что ты очень много делаешь музыкальной работы, никогда не останавливаешься, и это меня заряжает. Ты любимчик этого проекта и страны. Ты удивляешь», — подчеркнул Билан.

Пелагея сказала, что не ожидала услышать от участника песню на английском языке.

«Данечка, не ожидала, что ты выберешь такую песню. Не слышала тебя на английском, это очень прикольно. Совершенно другой тембр. Поздравляю тебя с прекрасным выступлением», — продолжила Пелагея.

Полина Гагарина обратила внимание, что она не была знакома с Плужниковым, потому что тогда не находилась в кресле наставника.

«Вы любимец всей страны, вы — настоящее вдохновение для тех, кому непросто. Спасибо, что продолжаете. Музыка — это жизнь, и ею надо заниматься», — резюмировала Полина Гагарина.

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