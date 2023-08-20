Первый канал решил перезагрузить проект «Голос», вернув на сцену участников десяти прошлых сезонов. Новый формат получил название «Голос. Уже не дети». Теперь повзрослевшие вокалисты вновь постараются пройти в конкурсе как можно дальше. Наставниками команд станут певцы Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Ведущей шоу будет Яна Чурикова.
Среди участников, как ожидается, появится Данил Плужников, который в 2016 году вышел в финал с песней «Нас бьют, мы летаем», Ярослава Дегтярева, исполнившая в том же году «Кукушку», а также Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.
Это новая и долгожданная встреча зрителей с теми, за кого они уже переживали и радовались год, три, пять или девять лет назад. Кто однажды уже блистал на слепых прослушиваниях и в Поединках, Песнях на вылет и Дополнительных этапах, кто украшал собой Финалы и побеждал в них, так проект описали на Первом канале.
Шоу будет проводиться в формате All Stars. Это значит, что участниками смогут стать только конкурсанты, прошедшие любой из десяти сезонов шоу «Голос. Дети».
Первый сезон вокального телешоу стартовал в 2014 году. Проект является адаптацией нидерландского формата The Voice Kids. В конкурсе могут принять участие дети возрастом от 6 до 15 лет. Кроме того, с 2012 года в эфире Первого канала выходит взрослый вариант шоу «Голос», а в 2018 году появился формат «Голос. 60+».
Фото участников тогда и сейчас — в галерее NEWS.ru