Первый канал запускает «Голос. Уже не дети»: фото участников тогда и сейчас

Фото: Пресс-служба Первого канала

Мирон Проворов, 2023 год

Первый канал решил перезагрузить проект «Голос», вернув на сцену участников десяти прошлых сезонов. Новый формат получил название «Голос. Уже не дети». Теперь повзрослевшие вокалисты вновь постараются пройти в конкурсе как можно дальше. Наставниками команд станут певцы Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Ведущей шоу будет Яна Чурикова.

Среди участников, как ожидается, появится Данил Плужников, который в 2016 году вышел в финал с песней «Нас бьют, мы летаем», Ярослава Дегтярева, исполнившая в том же году «Кукушку», а также Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.

Это новая и долгожданная встреча зрителей с теми, за кого они уже переживали и радовались год, три, пять или девять лет назад. Кто однажды уже блистал на слепых прослушиваниях и в Поединках, Песнях на вылет и Дополнительных этапах, кто украшал собой Финалы и побеждал в них, так проект описали на Первом канале.

Шоу будет проводиться в формате All Stars. Это значит, что участниками смогут стать только конкурсанты, прошедшие любой из десяти сезонов шоу «Голос. Дети».

Первый сезон вокального телешоу стартовал в 2014 году. Проект является адаптацией нидерландского формата The Voice Kids. В конкурсе могут принять участие дети возрастом от 6 до 15 лет. Кроме того, с 2012 года в эфире Первого канала выходит взрослый вариант шоу «Голос», а в 2018 году появился формат «Голос. 60+».

Фото участников тогда и сейчас — в галерее NEWS.ru