Крид рассказал об атмосфере на шоу «Голос. Уже не дети» Егор Крид: атмосфера на шоу «Голос. Уже не дети» будет накаленной

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Егор Крид

Певец Егор Крид признался, что наставники шоу «Голос. Уже не дети» все еще притираются друг к другу, заявил он в комментарии KP.RU. Исполнитель отметил, что в новом сезоне шоу будут новые правила.

За таланты в «Голосе» поборются Пелагея, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид. В этот раз спорить за звание лучшего будут чемпионы прошлых лет. Именно поэтому новый сезон «Голос. Дети» получил название «Голос. Уже не дети», оно выйдет в эфир 1 сентября.

По словам Крида, порой атмосфера на съемках новых выпусков «накаляется», однако он старается ее «разбавлять, как может». При этом артист уверяет, что ему порой не хватает юмора наставника прошлых сезонов, рэпера Василия Вакуленко (Басты).

Но все равно интересно. Думаю, зрителю понравится следить за этим процессом, — предположил Крид.

Ранее Первый канал сообщил, что покажет новую версию телепередачи «Голос» с участниками предыдущих сезонов шоу с детьми. В ней в качестве наставников артистов выступят исполнители Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Принять участие в шоу сможет любой повзрослевший исполнитель, участвовавший в одном из десяти прошедших сезонов детского «Голоса». Вести музыкальный проект будет Яна Чурикова.