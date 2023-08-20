Что за шоу «Голос. Уже не дети» стартует на Первом: участники и наставники

Фото: Пресс-служба Первого канала

Мирон Проворов

Первый канал покажет новую версию телешоу «Голос. Дети» с участниками предыдущих сезонов. Проект получит название «Голос. Уже не дети». Кто займет кресла наставников, кто выйдет на сцену в качестве участников, когда новое шоу появится в эфире?

Кто будет наставниками и участниками шоу «Голос. Уже не дети»

Первый канал объявил о начале работы над новой версией «Голоса». Участие в шоу примут те, кто уже появлялся в любом из десяти прошедших сезонов. Наставниками станут Дима Билан, Полина Гагарина, Егор Крид и Пелагея.

Среди участников заявлены победители и финалисты разных сезонов, в том числе Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и другие. Ведущей музыкального проекта будет Яна Чурикова. Сейчас шоу находится на стадии съемок. В скором времени оно стартует в эфире Первого канала.

«Первый канал начинает съемки новой версии главного вокального проекта страны. Совсем скоро проект стартует в эфире Первого канала», — говорится в релизе, который есть в распоряжении NEWS.ru.

Кто становился победителями шоу «Голос. Дети»

Программа «Голос» выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. Также транслировался детский аналог «Голос. Дети», а с 2018 года — «Голос. 60+». Победительницей первого сезона детского проекта стала Алиса Кожикина из команды Максима Фадеева. Позже она представляла Россию на «Детском Евровидении», где заняла пятое место.

Во втором сезоне лучшей вокалисткой назвали Сабину Мустаеву из Ташкента. Ее наставником тоже был Максим Фадеев. В 2017-м девочка принимала участие в польском «Голосе», но не дошла до финала. В 2016 году победу одержал Данил Плужников, который готовил творческие номера под руководством Димы Билана. После проекта артист с друзьями создал группу Pillygrim. В следующем сезоне лучшей была признана еще одна подопечная Билана Елизавете Качурак.

Победителем пятого сезона стал Рутгер Гарехт из команды Пелагеи. После «Голоса» мальчик принял участие в большом количестве концертов и снялся в фильме Александра Прошкина «Сарматы».

Шестой сезон проекта стал одним из самых обсуждаемых: сначала победу получила дочь Алсу Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, но позже эксперты выявили накрутку голосов и отдали первое место всем финалистам. Таким образом, выиграли Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерия Кузакова, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. После финала наследница Алсу и Ержан Максим записали дуэт.

«Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Все участники всех сезонов покупали голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждое СМС стоило денег. Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона», — признавалась Алсу в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

В седьмом сезоне «Голоса. Дети» лучшей была названа Олеся Казаченко из команды Василия Вакуленко (Басты). В восьмом сезоне, вышедшем в 2021 году, победу одержал Владислав Тюкин, которого готовила Светлана Лобода.

Аделия Загребина Анна Доровская из команды Егора Крида получила первое место в девятом сезоне. Финал юбилейного 10-го сезона был показан на Первом канале 22 февраля, победила Анна Доровская, наставником которой тоже был Баста.

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