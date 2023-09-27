Экс-участница «Голоса» раскрыла подробности об обмане в модельном агентстве Экс-участница «Голоса» обратилась в полицию после обмана в модельном агентстве

Фото: Соцсети

Александра Апраксина

Бывшая участница шоу «Голос.Дети» Александра Апраксина уже обратилась в полицию с заявлением на модельное агентство, обманом оформившее на нее кредит в размере 196 тысяч рублей, рассказала она в комментарии для NEWS.ru. По словам девушки, она хочет предать это дело огласке, чтобы защитить доверчивых людей от мошенников, «наживающихся на мечте».

Сейчас я в процессе возврата своих денег. В полицию уже обратилась, мое дело принято в рассмотрение. На самом деле, хотелось бы предать это огласке, чтобы уберечь таких же доверчивых людей, которые хотят учиться и развиваться. Очень неприятно, что кто-то позволяет себе наживаться на мечтах молодых людей, — рассказала она.

Апраксина подчеркнула, что она не подписывала никакой кредитный договор. Его прислали ей на электронную почту уже после того, как она покинула модельное агентство. Позднее она узнала, что на нее оформили кредит на обучение. При этом руководство агентства отказалось расторгать контракт и вернуть деньги. Экс-участница «Голоса» уверена, что ей удастся добиться своего.

Я надеюсь на мирное решение конфликта, но если понадобится, обращусь в суд. Но я, наверное, смогу дойти до конца только из-за того, что в семье много юристов, — подытожила певица.

Адвокат Леонид Исаев ранее заявил, что у Апраксиной есть все шансы получить свои деньги обратно. По его словам, ей должны были выдать документы, подтверждающие выдачу средств должнику. Если их нет, то она может оспорить задолженность в суде.