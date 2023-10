Травили в детстве, не взяли в «Голос»: кто такая мисс Россия Голубева Жительница Петербурга Маргарита Голубева завоевала титул «Мисс Россия — 2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маргарита Голубева

22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга выиграла в конкурсе «Мисс Россия — 2023». Помимо титула, она получила один миллион рублей и возможность выступить в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Что известно о победительнице?

Голубева после награждения призналась, что мечтала о победе в национальном конкурсе с 16 лет.

«До сих пор не осознаю, что со мной сейчас произошло и насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны. Я надеюсь достойно представить Россию на международных конкурсах „Мисс Мира“ и „Мисс Вселенная“», — отметила она.

Новая «Мисс Россия» рассказала, что она из многодетной семьи. Девушка благодарна матери за то, что та в детстве занималась развитием ее творческих данных. Мать победительницы работает врачом, отец — инженер.

«Моя мама... Она мать-героиня, нас четверо в семье, я самая старшая дочь. Я настолько благодарна ей за все, что она сделала в моей жизни. Что привела меня на вокал, что поверила в меня и мою красоту», — рассказала Маргарита Голубева.

Почему Маргарита Голубева подвергалась травле

Голубева призналась, что в детстве не считала свой рост 176 см достоинством. По словам девушки, она регулярно подвергалась травле из-за внешности.

«В детстве и в школьные годы я неоднократно сталкивалась с травлей по поводу моего роста и внешности. В подростковом возрасте мое тело и лицо еще только формировались, я не ощущала себя красивой», — рассказала она KP.RU.

Маргарита Голубева изменила отношение к своей внешности, когда попала в модельное агентство и начала получать приглашения на съемки и модные показы.

«Именно там я поняла, что моя внешность и фигура — это мое достоинство, а не недостаток. С этого момента изменилось и отношение моих одноклассников», — уточнила победительница конкурса.

Что известно об участии Маргариты Голубевой в шоу «Голос»

Голубева участвовала в 10-м сезоне шоу «Голос» на Первом канале, однако не смогла пройти дальше первого этапа. По словам девушки, в эфире она исполнила три песни вместо одной.

«Я вышла с песней „Вишня“ Пелагеи, а потом она сама попросила меня спеть фрагмент ее „Пташечки“. По просьбе же Градского я исполнила I will always love you Уитни Хьюстон», — вспомнила она.

Затем она приняла решение заниматься вокалом профессионально и поступила в МГИК на эстрадно-джазовый вокал, которым руководит народная артистка России Лариса Долина. Одновременно Маргарита Голубева учится в Российской таможенной академии.

Что известно о конкурсе «Мисс Россия»

Национальный конкурс красоты «Мисс Россия» проводится ежегодно. В нем могут принять участие незамужние россиянки в возрасте от 18 до 23 лет. Претендентки на титул не могут быть ростом ниже 173 см.

В 2023 году на участие в конкурсе было подано 85 тысяч заявок. В финал прошли 50 участниц из разных регионов России.

Первой вице-мисс стала 20-летняя Елизавета Дудина из Тольятти. Она занимается волонтерством и учится в Самарском национальном исследовательском университете.

Место второй вице-мисс заняла 22-летняя представительница Якутии Любовь Хохлова. Она учится в Московском педагогическом университете по специальности «практическая возрастная психология».

Судьями в этом году на конкурсе были телеведущая Оксана Федорова, обладательница титула «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова, дизайнер Игорь Чапурин, а также композиторы Владимир Матецкий и Дмитрий Маликов.

