23 марта 2026 в 15:04

«Мисс Россия» неординарно распорядилась призовыми деньгами

Победительница конкурса «Мисс Россия» отдала призовые деньги приюту для животных

Анастасия Венза Анастасия Венза Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Победительница конкурса «Мисс Россия» 2025 года Анастасия Венза пожертвовала призовые деньги на нужды приюта для бездомных животных «Домашний», рассказала NEWS.ru пресс-служба конкурса. На эти средства были закуплены необходимые медикаменты, корма, лежанки и игрушки. На данный момент в приюте содержатся более тысячи собак и около сотни кошек.

Поступок девушки стал логичным продолжением ее личной истории, начавшейся почти два года назад с появления в семье пса по имени Майк. Питомец из приюта имел сложную судьбу и непростой характер, требующий длительной адаптации и работы с кинологом. Анастасия отметила, что терпение и забота помогли Майку стать невероятно жизнерадостным и любящим членом семьи.

Собака из приюта требует особого внимания и времени, — рассказала победительница конкурса.

Вдохновившись успехами своего подопечного, «Мисс Россия» решила привлечь внимание общества к проблемам брошенных животных в государственном масштабе. Она выразила надежду, что ее вклад поможет улучшить условия жизни питомцев, которые все еще ждут своих хозяев.

Ранее в Санкт-Петербурге ветеринары спасли собаку породы хаски, попавшую под колеса автобуса. Лечением животного занималась врач интенсивной терапии Александра Малеева. Впоследствии собака стала ее питомцем.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
