Победителем конкурса «Мисс Португалия» впервые стал трансгендер

Фото: Соцсети

Марина Мачете

Трансгендерная женщина победила на конкурсе «Мисс Португалия» впервые за всю историю государства, сообщает портал SAPO. Корону вручили 28-летней Марине Мачете, которая родилась мужчиной. Теперь она представит свою страну на «Мисс Вселенная».

Последние пять лет Мачете работает стюардессой. Она уже не первый раз участвует в конкурсах красоты после проведенной операции по смене пола, но победу такого уровня одержала впервые. Обладательница титула самой красивой женщины Португалии отправится на международный конкурс, где выберут мисс Вселенную, 18 ноября в Сальвадор.

Обладательница титула «Мисс Москва — 2018» Ксения Паленова ранее лишилась люксовых вещей в аэропорту. Одна из самых красивых девушек российской столицы прилетела из Стамбула, где приобрела сумку Hermes и браслет Cartier общей стоимостью €20 тысяч.

Она пыталась пронести их через «зеленый коридор» в московском аэропорту, превысив тем самым максимально допустимую сумму для ввоза в Россию. Победительница конкурса красоты, предположительно, дала взятку сотрудникам таможни, чтобы уйти от ответственности, и затирала чеки и названия брендов на дорогостоящих вещах.