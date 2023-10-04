Мисс Москва — 2018 лишилась люксовых вещей на €20 тысяч в аэропорту SHOT: таможенники изъяли у мисс Москвы — 2018 люксовые вещи на €20 тысяч

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Паленова

Таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у модели Ксении Паленовой сумку Hermes и браслет Cartier, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, победительница конкурса «Мисс Москва — 2018» прилетела из Стамбула с люксовыми вещами на €20 тысяч, превысив максимально допустимую для ввоза в Россию сумму

По данным SHOT, в рамках следствия неизвестный сообщил сотрудникам полиции, что 29-летняя модель якобы дала взятку таможенникам, чтобы уйти от ответственности за нарушение таможенного законодательства. При этом девушка, предположительно, затирала названия брендов и чеки.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что фигурист Евгений Плющенко за одну неделю купил два люксовых авто, на которые взял кредиты в двух банках. По его информации, сначала он купил для семьи минивэн Mercedes-Benz V-Класс стоимостью 15–20 млн рублей, оформив для этого кредит на пять лет под 14% годовых, после чего Плющенко решил исполнить давнюю мечту своего сына Александра, известного как Гном Гномыч, купив ему Mercedes-Benz G 63 AMG, взяв кредит на семь лет. Предположительно, оба автомобиля фигуристу пришлось оформлять под залог кредитной организации. Согласно данным канала, пополнение автопарка могло обойтись мастеру спорта в 50 млн рублей.