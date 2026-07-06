Овчинский: премия «Время архитектора» поможет молодым людям заявить о себе

Институт Генплана Москвы открыл прием заявок на премию «Время архитектора» имени Сергея Ткаченко, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский. До 23 августа студенты архитектурных, инженерных и градостроительных факультетов могут представить свои дипломные проекты и принять участие в конкурсе на получение награды в одной из категорий.

Для молодых архитекторов участие в премии — это возможность сделать первый серьезный шаг в профессии. Здесь оценивают не только оригинальность идеи, но и то, насколько проект можно применить на практике. Конкурс помогает выпускникам вузов получить внимание профессионального сообщества, а экспертам — увидеть решения, которые в будущем могут найти применение в развитии городов, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Премия проходит на протяжении трех лет. Подать заявки могут выпускники вузов 2025 и 2026 годов из России и Республики Беларусь, ранее не участвовавшие в конкурсе. Общий призовой фонд составляет 600 тыс. рублей, из которых каждый победитель в номинациях получит по 200 тыс. рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого рассказал об обновлении жилого фонда в ТиНАО. По его словам, программа реновации в округе идет по установленным планам. Недалеко от станции МЦД-2 Щербинка возведен жилой комплекс на улице Чапаева, дом 4, куда переедут 56 семей из трех домов на улице Мостотреста.

Ранее Овчинский рассказал, что по итогам творческого конкурса «Моя Москва. Дом, в котором я живу!» наградили победителей. Финалисты показали авторские макеты и совместную инсталляцию, подготовленную в ходе мастер-классов в макетной мастерской департамента градостроительной политики Москвы.