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22 июля 2026 в 11:02

Жительница Подмосковья представит Россию на конкурсе «Миссис Земля»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многодетная мать из Подмосковья Людмила Секрий представляет Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Земля — 2026» в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщили ТАСС организаторы с российской стороны. Масштабный международный смотр стартовал 21 июля, а его финал запланирован на 25 июля.

И вот не прошло и месяц после финала национального этапа, как я уже пакую чемоданы и лечу представлять Россию на международном конкурсе!рассказала Секрий.

Участница проживает в городе Видное Московской области, работает архитектором-дизайнером и успешно ведет бизнес в строительной сфере. Право представить страну на мировом уровне она получила после победы в национальном этапе «Миссис Россия Земля — 2026» в июне. Дома россиянку поддерживает большая семья: она замужем 13 лет и вместе с супругом воспитывает четверых детей.

Всего за корону и главный титул в столице Малайзии в этом году поборются 40 претенденток из разных стран. Главным акцентом состязания традиционно стала защита окружающей среды. Организаторы попросили участниц заменить стандартные национальные костюмы платьями из переработанных материалов, но дефиле в купальниках и вечерних нарядах останутся в программе без изменений.

Ранее сообщалось, что россиянка Валентина Алексеева стала обладательницей титула «Мисс БРИКС» на международном конкурсе в Казани. В номинации «Миссис БРИКС» победила представительница ЮАР Миллисент Тлоу, а «Маленькой мисс БРИКС» признана участница из Китая Думалаог Саффира Кара Гилле.

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