Петербурженка Маргарита Голубева завоевала титул «Мисс Россия — 2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маргарита Голубева (в центре)

Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала жительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Девушка получила не только корону, но и приз в размере миллиона рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Я об этом мечтала с 16 лет. Если честно, до сих пор не осознаю, что сейчас со мной произошло, — призналась победительница.

Маргарита Голубева получила корону из рук всероссийской королевы красоты прошлого года Анны Линниковой. В составе жюри присутствовали Дмитрий Маликов, Игорь Чапурин, Татьяна Котова, Владимир Матецкий, Оксана Федорова и директор конкурса Анастасия Белек. Судей восхитили не только внешние данные Голубевой, но и ее интеллект — девушка получает сразу два высших образования, а в свободное время занимается спортом.

В соревновании приняли участие 50 участниц. Титул «Вице-мисс Россия — 2023» достался конкурсанткам из Тольятти и Республики Якутия.

Ранее в России завершился конкурс «Миссис Россия — 2023». Победительницей стала жительница Геленджика, 32-летняя Жанна Специальная, которая даже сбросила вес для участия в состязании. Подготовка к конкурсу заняла два месяца. Участницы конкурса посещали мастер-классы, поэтические вечера и ездили в храмы.