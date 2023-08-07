Что известно о взявшей титул «Миссис Россия — 2023» Жанне Специальной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жанна Специальная

На всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин победу одержала 32-летняя Жанна Специальная. Вместе с титулом «Миссис Россия — 2023» она также получила путевку на Мальту. Что известно о победительнице и ее профессии, как она шла к успеху и оставила соперниц позади?

Что известно о победительнице конкурса «Миссис Россия — 2023»

Жанна Специальная родилась в Ростове-на-Дону, сейчас проживает в Геленджике. Она находится в браке с 2019 года, увлекается дизайном, а в свободное время занимается спортом и путешествует с семьей. Ее кандидатуру высоко оценили организаторы конкурса в социальных сетях.

«Миссис Россия — 2023 — главная победительница нашей страны — Жанна Специальная. Красавица с юга России покорила сердца жюри и зрителей! Жанна на сегодняшний момент имеет за спиной четыре высших образования. Является директором департамента продаж в ИТ-компании. Мама маленькой прелестной доченьки Амелии, ей только три годика», — написали они.

Участие Жанны в конкурсе совпало с переходным периодом в жизни — выходом из декретного отпуска.

«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России. Представляю сегодня на конкурсе юг России: родилась я в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе «Миссис Геленджик — 2023», — рассказала победительница ТАСС.

Как Жанна Специальная готовилась к конкурсу

Для участия в конкурсе Жанна Специальная поработала над своей фигурой. Результатами она активно делилась в социальных сетях.

«Еще в начале этого года я думала, что свою „дородную“ талию в 53 см мне уже не вернуть, и уже мысленно полюбила свой новый животик, морщинки и щечки. Но у судьбы были другие планы», — рассказала она, опубликовав фото в купальнике.

Подготовка заняла два месяца. Участницы конкурса посещали мастер-классы, поэтические вечера и ездили в храмы. Жанна уверяла, что ничто ее не остановит на пути к титулу «Миссис Россия — 2023».

«Я в этом году решила: „Ты хочешь быть королевой — будь королевой!“ Два месяца активной подготовки, одна интенсивная конкурсная неделя, я выложилась на максимум, а дальше будь как будет. Пожелайте мне удачи. Она мне сегодня очень пригодится», — писала она в соцсетях.

Кто занял второе место на конкурсе «Миссис Россия — 2023»

Москвичка Анна Грунина, мать двоих детей, не смогла обойти на конкурсе красоты Жанну Специальную. Завоевав второе место, 38-летняя участница получила титул «Миссис Россия Globe — 2023», который позволит ей представлять Россию на международном конкурсе. Он пройдет в марте 2024 года в Китае, на острове Хайнань.

«Для меня участие в конкурсе „Миссис Россия“ — возможность стать мотиватором для других женщин, которые думают, что в возрасте старше 35 лет нельзя быть красивой, стройной, ухоженной, любить себя. Мне захотелось показать им на своем примере, что это возможно», — заявила ТАСС Грунина.

Конкурс прошел 6 августа в Москве. Всего в финал вышли 33 участницы из Санкт-Петербурга, Кемерово, Самары и других российских городов. Самой взрослой участницей была Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода, ей 56 лет.

В жюри конкурса сидели народный артист РФ Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, миссис Россия — 2022 Нина Банная. Ведущими конкурса были актер Оскар Кучера и обладательница титула «Миссис Россия — 2020» Дарья Иванова.

Конкурс «Миссис Россия» проходит в Москве с 2000 года. В его финальный день определяются победительницы в номинациях «Миссис Россия», «Миссис Россия Globe», «Миссис Россия классик», «Миссис Россия классик Земной шар» и «Миссис Россия пышные формы».

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