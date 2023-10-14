Дочь Трофима выгнали из «Голоса»: почему ее критикуют, кто вышел в финал

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Елизавета Трофимова

В шоу «Голос. Уже не дети» завершился этап полуфиналов. Наставнику Егору Криду нужно было выбрать, кто из его подопечных выйдет в финал. Он отказал дочке певца Сергея Трофимова Елизавете. Что об этом известно?

Почему Крид не выбрал дочь Трофима

После прохождения в полуфинал 15-летняя Елизавета Трофимова стала объектом хейтерских комментариев в социальных сетях. Зрители обвиняли жюри в предвзятости.

В полуфинале она исполнила композицию «Кажется». После этого к девушке обратился наставник Егор Крид и попросил не бросать музыку. При этом музыкант не пропустил ее в финал.

«Не бросай музыку! Не бросай! Не бросай! Никогда ее не бросай, потому что это твое! Несмотря на все то, что тебе пишут. Конечно, когда ты дочь известного отца, то всегда считают, что ты добилась чего-то благодаря ему. Ты каждый раз выходила на сцену здесь и доказывала, что всего этого добилась сама, своим трудом и талантом», — заявил Крид.

Ведущая шоу Яна Чурикова отметила, что справляться с негативом в 15 лет сложнее, чем в более взрослом возрасте. Она тоже поддержала юную исполнительницу.

В финал Крид взял Веронику Сыромлю и Рагду Ханиеву. Артист признался, что решение далось ему нелегко, поскольку он успел привязаться ко всем участникам.

«Режет по живому, когда ты знаешь, что надо кого-то отправить, а кого-то оставить. Я привыкаю к вам, проникаюсь талантом и вашими историями. Каждую из вас я начал любить искренне», — высказался рэпер.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Егор Крид

Кто еще вышел в полуфинал шоу

Участие в передаче «Голос. Уже не дети» принимают те, кто уже появлялся в любом из десяти прошедших сезонов. Кресла наставников занимают Егор Крид, Дима Билан, Полина Гагарина и Пелагея.

В финал шоу вышло восемь ребят: Мария Панюкова и Рената Таирова из команды Димы Билана, Давид Саникидзе и Иван Курлагин из команды Пелагеи, Олеся Казаченко и Мария Мирова из команды Полины Гагариной и Вероника Сыромля и Рагда Ханиева из команды Егора Крида.

Последнее состязание музыкального конкурса в этом сезоне состоится 20 октября в эфире Первого канала.

Кто становился победителями шоу «Голос. Дети»

Программа «Голос» выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. Также транслировался детский аналог — «Голос. Дети», а с 2018 года — «Голос. 60+». Победительницей первого сезона детского проекта стала Алиса Кожикина из команды Максима Фадеева.

Во втором сезоне лучшей вокалисткой назвали Сабину Мустаеву из Ташкента. Ее наставником тоже был Максим Фадеев.

В 2016 году победу одержал Данил Плужников, который готовил творческие номера под руководством Димы Билана. В следующем сезоне лучшей была признана еще одна подопечная Билана — Елизавета Качурак.

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