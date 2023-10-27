Две недели в коме и смерть отца: куда пропал звезда «Брата-2» Дьяченко

Фото: Социальные сети

Александр Дьяченко

Актер Александр Дьяченко пропал с экранов, поскольку два года назад оказался на грани жизни и смерти. Что случилось со звездой фильма «Брат-2» и чем он занимается сейчас?

Чем известен Александр Дьяченко

Александр Дьяченко родился 12 июня 1965 года в Ленинграде в семье украинского технаря. С детства он занимался спортом: хоккеем и восточными единоборствами

Дьяченко мечтал стать актером, но пошел по стопам отца и после школы поступил в Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ленина.

В 90-е годы будущий артист отправился в США. Сначала он уехал туда как турист, а затем принял решение остаться. В Америке Дьяченко получил актерское образование и даже стажировался в Лос-Анджелесе у Милтона Канцелоса. Кроме того, он писал песни для американских музыкантов.

С 1994 по 1998 год Дьяченко работал в качестве агента российских хоккеистов. В РФ он дебютировал в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Он сыграл братьев-близнецов Дмитрия и Константина Громовых.

После успеха в ленте «Брат-2» последовали картины «Львиная доля» и «Звезда». В 2003 году он получил главную роль в украинской мелодраме «Женская интуиция», где впервые проявил себя как романтический герой. Этот проект сделал его звездой.

Также Дьяченко известен по сериалам «Две сестры», «Брак по завещанию», «Две стороны одной Анны», «Мажор».

Что известно о состоянии здоровья Дьяченко

Летом 2021 года Александр Дьяченко попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Он оказался на грани жизни и смерти из-за COVID-19. У него начался цитокиновый шторм, но врачи сумели спасти артиста.

По неподтвержденной информации, Дьяченко почти две недели был в коме. После случившегося знакомые актера рассказывали, что его буквально вернули с того света.

Тяжелая болезнь и гормональная терапия изменила звезду «Брата-2» до неузнаваемости. Он долгое время не мог самостоятельно ходить — у него отнимались ноги. Из-за гормонов актер набрал вес. Кроме того, он полностью поседел.

Фото: Социальные сети Александр Дьяченко

«Коварность этой инфекции в том, что происходит дегенерация нейронных связей в мозгу. Пришлось долго бороться с астеническим синдромом. Гормональная терапия наложила сильный отпечаток на внешность — лицо одутловатое. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — делился Дьяченко.

Недавно он также рассказал о семейной трагедии, произошедшей в 2020 году, тогда от рака умер его отец.

«Моя мама продолжала бороться, а я — нет. Я отлично понимал, что это конец. У него уже развилась гангрена, его ноги покрылись черными пятнами, его организм полностью разрушился. Ситуацию усугубил тот факт, что отец пытался найти „волшебные таблетки“, потому и обратился за помощью к энергопрактикам. К нему приходил какой-то человек, который занимался его энергетической очисткой, даже запрещал ему принимать лекарства. В итоге он умирал в ужасных муках», — вспоминал артист.

Как сейчас живет Александр Дьяченко

Александр Дьяченко долгое время восстанавливался после перенесенной болезни. Сейчас артист вернулся к работе. В прошлом году он снялся в проектах «Жизнь по вызову» и «Стикер».

В 2023 году с его участием вышли картины «Свидетель» и «Дед Морозов 2». Ожидаются также премьеры фильмов «Закон тайги», «Рваный ветер», «В поисках призраков» и «Заговоренный».

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