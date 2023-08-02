Болезни и борьба за красоту: кто из российских звезд резко сменил имидж

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Людмила Артемьева

Актриса Людмила Артемьева появилась на премьере фильма «Баба-яга спасает мир» в новом образе, с короткой стрижкой и пепельно-черным цветом волос. Кто еще из российских артистов в последнее время резко сменил имидж?

Как коронавирус сказался на внешности Александра Дьяченко

На связь с поклонниками после длительного периода молчания не так давно вышел актер Александр Дьяченко. Артист за время отсутствия в медиапространстве полностью поседел.

Перемены во внешности звезды сериала «Мажор» связаны с длительным периодом болезни. Два года назад актер попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Около двух недель он находился в коме, а после не мог самостоятельно передвигаться. Дьяченко прошел гормональную терапию, из-за которой сильно располнел.

«Коварность этой инфекции в том, что происходит дегенерация нейронных связей в мозгу. Пришлось долго бороться с астеническим синдромом. Гормональная терапия наложила сильный отпечаток на внешность — лицо одутловатое. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — поделился он.

Как Филипп Киркоров изменил себя ради любви

Кардинальные перемены произошли и во внешности певца Филиппа Киркорова. Он добился этого результата с помощью пластических хирургов. На изменения поп-король решился, чтобы прийти в хорошую физическую форму перед юбилейным гастрольным туром. Еще одна важная причина — новая любовь в жизни исполнителя.

«Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие», — рассказал он StarHit.

Почему Татьяна Догилева не хочет худеть

Актриса Татьяна Догилева много лет поддерживала фигуру и снималась в фильмах. Затем она пропала с экранов, а когда вернулась, ее внешний вид удивил многих. Появление лишнего веса звезда связывает с особенностями организма.

«Это связано с моим здоровьем, с некоторыми изменениями», — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь!».

Догилева не считает нужным изнурять себя строгими диетами и пользоваться услугами косметолога в погоне за идеальной внешностью.

«Я изменилась внешне в соответствии с возрастной категорией, перестала бороться за молодость и решила принимать себя такой, какая я есть. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю», — отметила актриса.

Как внешне изменилась Анастасия Мельникова

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова сильно изменилась после ряда жизненных потрясений. За один год она потеряла сразу трех близких ей людей, а после — заболела коронавирусом. Актриса в программе «Судьба человека» рассказала, что на фоне болезни у нее обострились старые недуги и начались проблемы с ногами. На протяжении двух месяцев она была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

«До настоящего времени мне не могут поставить конкретный диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе и на мне учатся лечить. Врачи — гении, раз я хожу, время от времени выступаю в театре», — говорила она.

Актриса напомнила, что абсолютно каждый человек меняется с возрастом.

«Да, все люди на свете с возрастом только худеют и молодеют, а вот одна Мельникова — нет. Я решила честно рассказать о своем здоровье только для того, чтобы остановить негатив», — подытожила артистка.

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