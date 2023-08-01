Что известно о тайной возлюбленной Филиппа Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров недавно признался порталу ProZvezd, что влюбился. По словам музыканта, он состоит в романтических отношениях с осени 2022 года. При этом он не стал раскрывать имя избранницы, так как «хочет оберегать от посторонних свои чувства». Кто может быть новой возлюбленной поп-короля?

С кем у Киркорова могли быть романы

Филипп Киркоров был женат лишь однажды — на народной артистке СССР Алле Пугачевой. Их брак продлился 11 лет. Звезды поженились в 1994 году, а развелись — в 2005-м.

До брака с Пугачевой Киркоров встречался с танцовщицей Марией Шатлановой. Девушка появлялась в клипах исполнителя «Атлантида» и «Ты, ты, ты». Это было на заре карьеры Киркорова. О его отношениях с Шатлановой знали только самые близкие люди. Возлюбленная сопровождала начинающего певца на гастролях, а также выходила с ним на сцену. Причиной расставания, по слухам, стало увлечение Киркорова Пугачевой.

После брака с Примадонной поп-король в разные годы увлекался известными певицами. Ему приписывали романы с Азизой, Ладой Дэнс, Машей Распутиной, Анастасией Стоцкой, Ани Лорак, Натальей Гордиенко и диджеем Катей Гусевой. Однако двоих детей Киркорову подарили не вышеперечисленные знаменитости, а суррогатная мать, имя которой держится в тайне. Так, в 2011 году на свет появилась дочь музыканта Алла-Виктория, а спустя год — сын Мартин-Кристин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ани Лорак

Кто может быть тайной избранницей поп-короля

Журналист Денис Сорокин в беседе с PopCornNews предположил, что новой возлюбленной Киркорова может быть дизайнер Аника Керимова. Дело в том, что именно в сопровождении Керимовой исполнитель часто появляется на публике. В ее компании Киркоров даже пришел на день рождения Григория Лепса. Стоит отметить, что Керимова отлично ладит с детьми певца. Кроме того, недавно пара провела неделю в Италии.

«Я сколько раз видел, он так нежно на нее смотрит. Плюс она симпатичная девушка, очень эффектная, не переделанная, как многие наши светские львицы. Она в его вкусе. Филипп любит таких кротких, нежных, у Аники есть такая магия. Может, и правда между ними роман», — рассказал Сорокин.

Диджей и телеведущая Катя Гусева, которой приписывали роман с Киркоровым с 2018 по 2022 год, недавно проговорилась в интервью журналисту Светлане Баласанян, что артист вот-вот женится. При этом она сама еще не знакома с его новой избранницей.

«Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождения его сына Мартина. Невооруженным глазом видно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни. Но я не вошла в круг тех, кому Филипп представил новую любовь», — прокомментировала телеведущая.

Сама Гусева не единожды заявляла, что мечтала выйти замуж за Киркорова. На протяжении нескольких лет она была его официальным диджеем, ездила с ним на гастроли, а также отдыхала вместе с поп-королем и его детьми. Но отношения Киркорова и Гусевой не привели к свадьбе. В июне 2023 года Гусева вышла замуж за адвоката Михаила Сазанова. Киркоров присутствовал на свадьбе в качестве гостя.

Почему Киркоров решился на пластические операции

Филипп Киркоров в беседе с ProZvezd также отмечал, что не чувствует себя на 56 лет. Он ощущает себя на «33 года минимум». Певец продолжает экспериментировать с внешним видом с помощью звездного хирурга Тимура Хайдарова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Так, в начале 2023 года певец не только обзавелся кубиками пресса, но и вставил имплантаты в ягодицы. Поначалу он отшучивался, что лег под нож, чтобы «не вызывать рвотный рефлекс у зрителей», но позже подтвердил, что на перемены его толкнуло новое чувство.

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