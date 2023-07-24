«Напишу правду!»: Слава пригрозила Киркорову из-за скандала с хирургом Певица Слава пообещала выдать секреты артистов, которые говорят о ней ложь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Слава (Анастасия Сланевская)

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) публично обратилась к Филиппу Киркорову, поддержавшему пластического хирурга Тимура Хайдарова после обвинений артистки в некачественно проведённой операции. В своем Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) она заявила, что может выдать правду о личной жизни тех, кто защищает известного медика.

Если кто-нибудь из популярных людей будет писать про меня неправду, чтоб оправдать своего друга, я напишу правду про всех людей, особенно звезд. Что они делают под закрытыми дверьми, куда они ходят... Я просто сейчас не буду, у нас у всех должна быть личная жизнь... Не будите лихо, пока оно тихо! — заявила артистка.

Также Слава ответила на обвинения в злоупотреблении спиртным и рассказала, что точно выполняла предписания хирурга после проведенной операции, однако это не помогло избежать рубцов.

Дорогой Филипп Киркоров, я тебя обожаю как певца, ты мне очень нравишься как человек, но чтобы я следила за своим поведением? У меня шикарное поведение. Я могу выпить в любой момент, когда мне этого хочется. Все уже начали говорить, что я там какая-то алкоголичка... После операции я выполняла все предписания доктора. Мне просто неправильно сшили грудь. Так что, Филипп, дружба дружбой, а служба службой! — сообщила певица.

В декабре 2022 года Филипп Киркоров впервые рассказал о своих пластических операциях и назвал имя личного пластического хирурга Тимура Хайдарова. По словам исполнителя, Хайдаров стал залогом его вечной молодости и красоты и всегда находится рядом.