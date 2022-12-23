«Моя неземная красота»: Киркоров рассказал о своих пластических операциях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров рассказал Super.ru о своих пластических операциях. Исполнитель заявил, что у него есть собственный пластический хирург.

На праздновании дня рождения журналистки и автора YouTube-шоу «Алена, блин!» Алены Жигаловой, Киркоров ответил на вопрос корреспондентов Super.ru о запоминающемся событии.

Самое яркое, что произошло за последнее время, — моя неземная красота, созданная этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня собственный пластический хирург. Он всегда со мной, он — мой бог, он — моя молодость и вечная красота, — сказал певец.

Рядом в этот момент стоял пластический хирург Тимур Хайдаров.

Отец Филиппа Киркорова, российский и болгарский певец Бедрос Киркоров, раскрыл свое отношение к проведению специальной военной операции РФ на территории Украины. В беседе с журналистом NEWS.ru артист заявил, что «Россия — это Божье государство» и что Россия непобедима. В честь погибших участников Великой Отечественной, Афганской, чеченских войн и СВО, которых Киркоров-старший считает героями, он исполнил песню «Алёша», отметив, что «на болгарской земле не погиб ни один советский солдат».