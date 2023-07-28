Закулисье, съемки и личная жизнь: паблики «ВКонтакте» о знаменитостях Подборка сообществ о звездах шоу-бизнеса и их секретах красоты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По оценке ВЦИОМа, в среднем каждый россиянин тратит три часа в день за пролистыванием социальных сетей. Это не только ленты друзей, но и актуальные новости из мира кумиров. Для желающих лучше ориентироваться в жизни сестер Кардашьян, шпагатах Анастасии Волочковой и новостях блогеров NEWS.ru составил подборку пабликов во «ВКонтакте» о звездах шоу-бизнеса.

От стрит-стайла до подиума с «Красота | Мода | Шоу Бизнес»

Этот паблик позиционирует себя как источник вдохновения и стиля. На его странице можно найти как новости о звездах шоу-бизнеса, так и идеи для вечернего макияжа. «Здесь мы воплощаем всю красоту, элегантность и гламур мира моды, шоу-бизнеса и современных тенденций. Мы приглашаем вас окунуться в захватывающий мир моды, где талант и стиль переплетаются в неповторимые образы и творят великолепие», — говорят авторы сообщества.

Создатели канала уверяют, что за их контентом следят эксперты в мире моды и шоу-бизнеса. Поэтому подписчики вовремя узнают последние новости от кутюрных показов до стрит-стайла, от гламурных событий до закулисных историй. Паблик существует уже 12 лет, и за это время к нему присоединилось почти 3 миллиона человек. А если пользователей утомит листать ленту модных новостей, в паблике существует немало чатов для знакомства и сетевых игр в духе «на какую знаменитость ты похожа?»

От новостей про шоубиз до подкаста с блогерами с «ВПШ»

Это один из самых известных и титулованных пабликов ВК про последние тренды, музыку, моду и шоу-бизнес. Помимо аудитории в 2,5 миллиона человек, у сообщества есть награды «Лайк за паблик» («Золотой лайк — 2016»), «Лучший паблик ВКонтакте» («Oops! Choice Awards 2016») и «Подкаст года» («Итоги года ВКонтакте 2020»).

Паблик работает как активная новостная лента. Помимо основного контента на страницах сообщества можно послушать 23 выпуска эксклюзивного подкаста «ВПШ» с такими популярными сетевыми блогерами и артистами, как Юра Музыченко и Катя Клэп.

От слухов к правде со SPLETNI

Этот паблик создали авторы «ВПШ». И за несколько лет работы информационный интернет-сайт Adindex назвал его одним из лучших молодежных пабликов «ВКонтакте». Лента сообщества ориентирована на актуальную повестку в мире российского кино и шоу-бизнеса, но среди постов находятся и сообщения с более серьезными новостями. Например, что «в Госдуме предлагают признать трансгендеров экстремистами».

А если подписчикам надоест листать ленту новостей, они могут разложить виртуальные карты таро. Специальное приложение дает прогноз на остаток лета и снабжает пользователей мотивирующими фразами.

От кинопостеров к серьезному разбору поп-культуры с CLIQUE

На первый взгляд может показаться, что этот паблик — сосредоточение закулисной жизни российских и зарубежных звезд. Но CLIQUE — это не только постеры новинок кино и селфи с личных страниц селебрити, но и собственный аудиоподкаст «Поп-культурное оружие». В нем авторы канала рассуждают про взлет и падение гик-культуры, про популярность Гая Ричи в России, про то, как искусственный интеллект меняет мир и многое другое.

«24 часа в сутки и 7 дней в неделю мы хищно следим за гениальным, приносим в зубах актуальное и делаем из крутого популярное», — пишут про свою деятельность авторы канала. Но миллионная аудитория ценит паблик не только за информативность и подачу, но и за подарки. Сообщество нередко разыгрывает билеты в кино на сезонные премьеры и делится промокодами на товары партнеров.

От красивых картинок к звездным новостям с COF

Этот паблик — виртуальная версия популярных журналов о моде и звездах в середине 2000-х. Здесь пользователи найдут свежие новости из мира шоу-бизнеса, оценят выходные наряды селебрити на ковровых дорожках и подсмотрят их частную жизнь. COF базируется на визуальном контенте, однако в сообществе встречаются и статьи. Их авторы пишут как про популярные киноновинки, так и про звездные скандалы. Но, как уверяют создатели канала, все публикуемое носит чисто развлекательный характер и не имеет цели кого-либо оскорбить.

От пустых сплетен к настоящим новостям с KOSTI BLOGGERS

Этот паблик концентрируется исключительно на личной жизни ютуберов, инстаблогеров и тиктокеров. Причем авторы канала публикуют информацию не только из достоверных источников, но и откровенные слухи. Об этом они сами пишут в описании профиля и призывают пользователей помогать им с контентом на анонимных условиях.

Как говорят подписчики, они «перемывают кости блогерам». Поэтому под постами паблика стабильно появляется с десяток комментариев с новыми слухами и домыслами.

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