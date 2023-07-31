Мирошниченко еле выжила: фото звезд, которые перенесли клиническую смерть Певицы Алла Пугачева и МакSим, актриса Наталья Андрейченко и другие знаменитости, которые чуть не умерли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирина Мирошниченко

31 июля стало известно, что у актрисы Ирины Мирошниченко была остановка сердца. Врачам удалось вновь запустить его. 81-летняя народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко попала в реанимацию с гриппом, позже у нее обнаружили опухоль в головном мозге.

Многие другие звезды также ранее перенесли клиническую смерть. Некоторые из них подробно запомнили свое состояние в тот момент. Как писали СМИ, Алла Пугачева почувствовала себя плохо после операции на груди, которую она делала в Швейцарии в 1992 году. Это произошло уже в России, ее доставили на скорой в больницу. Оказалось, что у артистки произошла интоксикация. «Я еле выжила. Я ничего не видела и поэтому, наверное, вернулась назад», — рассказывала певица.

Наталья Андрейченко чуть не умерла из-за того, что попробовала алкоголь после того, как закодировалась. «Мне так стало хорошо! У меня другое тело образовалось, кругленькое, замечательное. Папу только было жалко: он бился в истерике и кричал на врачей. А я летала вокруг него и все пыталась сказать, как мне хорошо», — делилась спустя много лет актриса.

Певица МакSим была в коме по время тяжелого течения коронавируса. По ее словам, у нее дважды останавливалось сердце.

«Какой-то закат, какое-то тепло и голос моего духовника. Я ему сказала: „Я умираю“. Мне от этого почему-то было хорошо. Не знаю почему, я не собиралась туда, когда ложилась в больницу. Я думала: сейчас меня быстренько полечат, и все будет хорошо. Я четко осознавала, что происходит. Я в странной кабине стала спускаться вниз, а там была зима. Потом за мной пришли какие-то люди, мы стали подниматься вверх, нажали рычаг и стали падать вниз», — рассказывала певица после выписки из больницы в интервью YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Звезда юмористических шоу Светлана Рожкова призналась в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия», что дважды перенесла клиническую смерть.

«В далекой молодости по глупости я на голодный желудок выпила много алкоголя, хотя я его и не пью. Сердце остановилось, но врачи меня спасли. Во второй раз клиническая смерть была во время операции после аварии. Я видела тоннель и свет впереди, словно лечу на этот свет. Там я видела тень, образ — понимала, что там кто-то есть и спрашивает обо мне. Я поняла, что он говорит: „Еще не время“. И проснулась», — рассказала Рожкова.

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