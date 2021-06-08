Звезда «Счастливы вместе» раскрыла, как похудела на 60 кг

Российская актриса и звезда комедийного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва раскрыла, как смогла похудеть на 60 кг. Об этом она рассказала в шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.
По словам знаменитости,
Через четыре месяца после первых родов актриса вновь забеременела и поправилась ещё больше. После появления наследников гостья студии поняла, что больше не может носить все эти лишние килограммы в прямом смысле слова — ей стало сложно ходить.
Накануне депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, почему российские школьники толстеют. Всему виной — отсутствие бесплатного питания для старшеклассников. По словам депутата, дети приходят из школы домой и наедаются, съедая за раз всю дневную норму.
Ранее британская актриса и модель 55-летняя Элизабет Херли назвала уборку дома секретом своей стройности. О неочевидном способе следить за фигурой сообщает портал Mirror. Жительница королевства нашла альтернативу спортивному залу — «беготня с тяжёлыми сумками по лестнице».