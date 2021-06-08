Звезда «Счастливы вместе» раскрыла, как похудела на 60 кг

https://static.news.ru/photo/2b4946ba-c852-11eb-b1eb-96000091f725_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: natalia_bochkareva_official/instagram.com

Российская актриса и звезда комедийного сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва раскрыла, как смогла похудеть на 60 кг. Об этом она рассказала в шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам знаменитости, пришлось «сидеть» на разных диетах, но лишние килограммы ушли только благодаря спорту и танцам. При этом во время занятий артистка привязывала утяжелители на ноги и руки. А кожу удалось привести в порядок массажем и обёртываниям. 40-летняя Бочкарёва призналась, что потолстела после беременности. Её вес почти достиг 120 кг. Причём до этого Наталья не ела мясо и практиковала сыроедение и вегетарианство.

Через четыре месяца после первых родов актриса вновь забеременела и поправилась ещё больше. После появления наследников гостья студии поняла, что больше не может носить все эти лишние килограммы в прямом смысле слова — ей стало сложно ходить.

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