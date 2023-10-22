Скандалы, мемы и кулинарные шоу: куда пропала актриса Юлия Высоцкая Стало известно, чем сейчас занимается актриса Юлия Высоцкая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая в последнее время редко появляется на публике и ТВ. Чем она сейчас занимается?

Кто, как и почему критиковал Высоцкую за кулинарное шоу

Высоцкая стала подвергаться критике после того, как в Сети стали расходиться архивные выпуски ее авторского кулинарного шоу «Едим дома». Тиктокеры не стеснялись снимать пародии на неудачные рецепты телеведущей и всячески критиковали ее за макароны с водкой, горелые помидоры и суп из раковых панцирей.

К буллингу подключились и звезды. Например, певица Ольга Серябкина выставила пост в соцсети с подгоревшими булочками, подписав снимок: «Я продолжаю осваивать высокую кухню от Юли Высоцкой». Гимнастка, жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева и актриса Алла Михеева также не удержались от острот.

Заступились за Высоцкую немногие. Телеведущая Ксения Бородина, принимавшая участие в обсуждениях, подчеркнула, что поддерживала шутки, пока они были безобидными, однако, по ее мнению, настала пора прекратить буллинг.

Сама Высоцкая позже заявила, что не собирается прекращать кулинарную деятельность. Телеведущая также опубликовала фото с пирожками, подписав: «А эта все готовит». Также она показала и другие новые блюда, на которых оставила аккаунт «Едим дома».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Высоцкая

Телеведущая активно ведет соцсети и выпускает видео с авторскими рецептами в своих кулинарных шоу. В мае СМИ сообщали, что артистка решила покинуть Россию, чтобы отдохнуть, однако эта версия позднее не подтвердилась.

Летом артистка была в Санкт-Петербурге. В Сеть она выкладывала программу «Высоцкая отвечает», в которой прогулялась по любимым местам в мегаполисе. В июле она участвовала в постановках супруга «Сцены из супружеской жизни», «Вишневый сад» и «Укрощение строптивой».

В августе артистка, судя по публикациям, побывала во Франции, где занималась съемками. В сентябре Высоцкая рассказала, что дала интервью журналу PSYCOLOGIES, и назвала это интересным опытом. В беседе с психологом Леонидом Кролем она рассказала об отношениях с отцом.

В октябре артистка побывала в Красноярске. Там она отыграла спектакль «Супружеская жизнь. Перестройка». Также она устроила в городе небольшой гастрономический тур.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Высоцкая в роли Марины в сцене из спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка» в постановке режиссера Андрея Кончаловского

Чем занималась Высоцкая до начала СВО

Высоцкая дважды была замужем. Первым супругом был однокурсник, белорусский актер Анатолий Кот, брак с которым был дружеским жестом. Артистке понадобилось белорусское гражданство для работы в театре, и свадьба стала легким способом его получить. Высоцкая и Кот и сегодня поддерживают дружеские отношения.

В 1998 году артистка вышла замуж за кинорежиссера народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского. Благодаря ролям в его фильмах она обрела известность. Высоцкая родила от супруга двоих детей. 24-летняя дочь Мария и 20-летний сын Петр поддерживают теплые отношения с родителями.

С 2003 года Высоцкая вела на телеканале НТВ субботнюю кулинарную передачу «Едим дома». В 2010 году стартовал проект «Завтрак с Юлией Высоцкой». Кроме того, она с 2009 по 2017 год возглавляла кулинарный журнал «ХлебСоль», также под ее руководством запустилась социальная кулинарная сеть edimdoma.ru и первое кулинарное интернет-телевидение edimdoma.tv.

Высоцкую также знают по кулинарным книгам, общий тираж которых превысил 2 млн экземпляров. Она выпустила почти 50 книг, рассказывающих о нюансах приготовления праздничных, будничных и диетических блюд, а также консервации, десертов и другого.

В сентябре 2018 года запустила шоу «#сладкоесоленое» и «Мне это нравится!» на своем YouTube-канале. У Высоцкой есть несколько ресторанов.

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