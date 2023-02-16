Из сериала «Мажор» вырезали Брежневу Собчак: российский телеканал вырезал из сериала «Мажор» сцены с Верой Брежневой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Российский телеканал ТВ-3 вырезал из сериала «Мажор» сцены с украинской певицей Верой Брежневой, сообщила в своем Telegram-канале Ксения Собчак. Журналистка напомнила, что в феврале прошлого года артистка выступила с критикой специальной военной операции на Украине и вернулась на родину.

Канал ТВ3 вырезал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала «Мажор». Брежнева появилась в десятой серии второго сезона. Она играла саму себя. По сюжету главные герои (с Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным, — написала журналистка.

Ведущая отметила, что на стриминговых платформах серия «Мажора» с участием певицы доступна в полной версии.

Об отъезде Брежневой из России стало известно 21 марта, когда в ее соцсетях появилась информация о том, что артистка решила заняться волонтерской деятельностью в Польше. Бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала несколько видео со склада в Люблине, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев.

Ранее стало известно, что с Брежневой из-за ее позиции по спецоперации на Украине отказались работать многие российские компании. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов, гастролей в России, где она работала большую часть времени.