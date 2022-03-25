Покинувшая Россию Вера Брежнева согласится выступить в РФ за 5 млн рублей

Уехавшая в Италию из России Вера Брежнева согласится дать концерт в РФ за пять миллионов рублей. Об этом сообщил её концертный директор Сергей Сметанин, до которого под видом заказчика дозвонились журналисты телеканала РЕН ТВ.
Артистке
Я повторюсь, что это закрытая вечеринка для российского гостя. Не смутит ли это Веру? — специально уточнил журналист у концертного директора Брежневой.
На что Сергей Сметанин ответил, что он понял, о чём идёт речь, и добавил, что «дата свободна».
Ранее сообщалось, что уехавшая в Италию Вера Брежнева может находиться в одном из двух роскошных особняков, владелицей которых она является. Певица призналась, что уже месяц находится на юге Европы, а не в Польше, где якобы волонтёрит в пользу земляков, как говорила раньше.