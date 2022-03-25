Покинувшая Россию Вера Брежнева согласится выступить в РФ за 5 млн рублей

Уехавшая в Италию из России Вера Брежнева согласится дать концерт в РФ за пять миллионов рублей. Об этом сообщил её концертный директор Сергей Сметанин, до которого под видом заказчика дозвонились журналисты телеканала РЕН ТВ.

Артистке предложили «выступить» на закрытой вечеринке для российского олигарха как за границей, так и в России. Последнее обойдётся «олигарху» в 5 млн рублей, несмотря на то, что он россиянин, на чём заострили внимание собеседника «заказчики».

Я повторюсь, что это закрытая вечеринка для российского гостя. Не смутит ли это Веру? — специально уточнил журналист у концертного директора Брежневой.

На что Сергей Сметанин ответил, что он понял, о чём идёт речь, и добавил, что «дата свободна».

Ранее сообщалось, что уехавшая в Италию Вера Брежнева может находиться в одном из двух роскошных особняков, владелицей которых она является. Певица призналась, что уже месяц находится на юге Европы, а не в Польше, где якобы волонтёрит в пользу земляков, как говорила раньше.