Решения МВФ по предоставлению кредитов Украине без учета рисков возврата средств являются политизированными и несоответствующими мандату, сказано в заявлении министра финансов РФ, управляющего МВФ от Российской Федерации Антона Силуанова. По его словам, экстренное финансирование от МВФ не должно ограничиваться несколькими странами.

Помимо этого, используются «двойные стандарты» в оценке кредитных рисков при рассмотрении программ для Украины. Решения фонда по предоставлению кредитного финансирования Украине без учета рисков возврата средств являются политизированными и несоответствующими мандату МВФ, — добавили в публикации.

Ранее представитель Еврокомиссии Бала Уйвари заявил, что Брюссель до сих пор не оформил три ключевых документа, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на €90 млрд, который до этого блокировала Венгрия. По его словам, в ЕК ожидают проведение первого транша во втором квартале этого года — то есть в июле.

Тем временем глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр подчеркнул, что поддерживает отказ Венгрии от предоставления Евросоюзом Украине кредита в размере €90 млрд. Он указал, что его страна находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе согласие на оказание такой помощи другим странам.