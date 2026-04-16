16 апреля 2026 в 20:34

В МИД России раскрыли, во что превратилась НАТО

Захарова: НАТО превратилась в блок стран, вставших на колени перед США

НАТО задумывалась как послевоенный альянс, членами которого страны становились добровольно, напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Однако в итоге организация стала блоком государств, вынужденных встать на колени перед США.

В НАТО входили и страны, бывшие под гнетом нацистской идеологии, и те страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию. Но каждая из стран добровольно подписывала этот договор, никто никого на тот момент не принуждал. А во что это превратилось? Это превратилось в блок стран, которые должны были присягнуть на верность, а потом вообще встать на колени перед своим большим братом, — отметила дипломат.

Представитель МИД добавила, что со временем стали очевидны противоречия в Альянсе. По словам Захаровой, Соединенные Штаты открыто требовали платы за обеспечение безопасности стран-членов и партнеров НАТО.

Эта безопасность осуществлялась через наличие американских баз по всему миру. И вот тут случилось удивительное, что обнажило, как в сказке Андерсена про новое платье короля, неприглядную правду — что наличие американских баз на территории того или иного государства не обеспечивает ему больше безопасности, а, наоборот, навлекает на эту страну беду, как сейчас мы видим в Персидском заливе, — подчеркнула она.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко рассказал, чем для НАТО опасно затягивание конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, продолжение войны США и Ирана может привести к расколу Альянса.

Кристина Воронина
К. Воронина
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
