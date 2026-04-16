Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном

Продолжение военного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном может привести к расколу НАТО, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, президент США Дональд Трамп сильно недооценил Тегеран.

Кейс с [Николасом] Мадуро (президент Венесуэлы. — NEWS.ru) сыграл с Трампом злую шутку. Американский лидер поверил, что Тегеран можно будет взять за условные три дня, но этого не случилось. Несмотря на то что американцы выбили руководство Ирана, на их место пришли более радикальные люди, которые не согласятся на уступки. И Трамп это понимает. Во-первых, его расчеты не оправдались, и он уже ввязался в этот конфликт, который для него сегодня не сулит победы. Продолжение войны приведет к росту напряженности между США и союзниками по НАТО. Не зря Трамп регулярно подчеркивает, что Штаты вообще могут выйти из Альянса. Это его тактика и стратегия ведения переговоров, — высказался Ярошенко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день у Трампа нет приемлемого решения иранского конфликта. По словам политолога, Тегеран активно сопротивляется и намерен продолжать в том же духе. Кроме того, как указал эксперт, у Ирана есть рычаги влияния на союзников США через контроль над Ормузским проливом и ограничения на поставки нефти.

Ранее министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Альянс может распасться в течение ближайших 10 лет. По его словам, Трамп еще в 2018 году, во время своего первого президентского срока, угрожал выйти из объединения.