На Западе дали прогноз по существованию НАТО Столтенберг: НАТО может прекратить свое существование в течение десяти лет

НАТО может прекратить свое существование в течение десяти лет, заявил министр финансов Норвегии и экс-генсек Блока Йенс Столтенберг датскому телеканалу TV2. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп угрожал выйти из Альянса еще во времена своего первого срока в 2018 году.

Не факт, что НАТО будет всегда. НАТО необязательно сохранится через ближайшие десять лет, — заявил Столтенберг.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что нападки Трампа на НАТО — не просто проявление эмоций. По его словам, главная цель, которую преследует американский лидер, — сэкономить на расходах на Альянс. Еще одна задача президента США, по мнению историка, — втянуть блок в конфликт на Ближнем Востоке. Кнутов считает, что Трамп хотел бы «размыть» ответственность за войну с Ираном.

До этого стало известно, почему Соединенные Штаты пожалели о своих инвестициях в НАТО. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин объяснил, что на протяжении многих десятилетий Вашингтон надеялся на уязвимость России и Китая, однако план не увенчался успехом.