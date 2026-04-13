Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 13:24

Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО

Американист Блохин: США десятилетиями надеялись на слабость России и Китая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты на протяжении многих десятилетий надеялись на уязвимость России и Китая, выделяя средства на поддержку НАТО, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, план Вашингтона по развалу РФ и ослаблению КНР не увенчался успехом.

США выделяли деньги НАТО десятилетиями, даже после распада Советского Союза. Это делалось, чтобы воспользоваться стратегической слабостью России. Они считали, что РФ исчерпала лимит исторического развития и скоро распадется, и, следовательно, Альянс не жалел никаких средств, чтобы по максимуму застолбить территорию. Китай тогда рассматривался в качестве дополнения к американской экономике, якобы КНР — это государство, лишенное амбиций, и единственное, что они могут, — это производить американские товары, а финансовая олигархия США на этом будет зарабатывать. А сейчас все получилось иначе — главным противником для [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) стал Китай, и теперь все деньги надо тратить не на Россию, а на сдерживание китайцев, — пояснил Блохин.

Ранее Трамп подверг критике финансовую политику Североатлантического альянса. По его словам, США вложили триллионы долларов в НАТО с целью поддержки Европы в ее стремлении противостоять России.

Мир
НАТО
Дональд Трамп
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.