Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО

Соединенные Штаты на протяжении многих десятилетий надеялись на уязвимость России и Китая, выделяя средства на поддержку НАТО, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, план Вашингтона по развалу РФ и ослаблению КНР не увенчался успехом.

США выделяли деньги НАТО десятилетиями, даже после распада Советского Союза. Это делалось, чтобы воспользоваться стратегической слабостью России. Они считали, что РФ исчерпала лимит исторического развития и скоро распадется, и, следовательно, Альянс не жалел никаких средств, чтобы по максимуму застолбить территорию. Китай тогда рассматривался в качестве дополнения к американской экономике, якобы КНР — это государство, лишенное амбиций, и единственное, что они могут, — это производить американские товары, а финансовая олигархия США на этом будет зарабатывать. А сейчас все получилось иначе — главным противником для [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) стал Китай, и теперь все деньги надо тратить не на Россию, а на сдерживание китайцев, — пояснил Блохин.

Ранее Трамп подверг критике финансовую политику Североатлантического альянса. По его словам, США вложили триллионы долларов в НАТО с целью поддержки Европы в ее стремлении противостоять России.