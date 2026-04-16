16 апреля 2026 в 20:45

«Бьют через край»: Захарова указала на противоречия внутри НАТО

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Внутренние противоречия в НАТО стали очевидны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, они уже давно «бьют через край», передает ТАСС.

Невозможно было их уже не замечать. Я напомню, что мы действительно то, что отмечали скрытого от глаз, это командно-административная система, которая стала последние десятилетия настоящим движком принятия натовских решений, — отметила она.

Дипломат добавила, что все эти страны должны были «встать на колени перед большим братом», однако на деле делать это захотели не все, и противоречия начали появляться одно за другим.

Очень мощно проявился этот кризис в том числе и в ситуации вокруг антииракской кампании, когда одни страны натовские примкнули к США, вторые сказали, что не разделяют этой идеологии, — констатировала Захарова.

До этого дипломат заявляла, что комплекс превосходства и ощущение собственной исключительности не позволяют западным странам признать допущенные ошибки и покаяться в проявлениях гордыни, тщеславия и высокомерия. Она отметила, что единственным выходом из такой позиции могло бы стать искреннее признание вины.

Ранее представитель МИД РФ отмечала, что постепенная легализация реваншистских настроений фиксируется в странах Запада и в Японии. По ее словам, в Токио до сих пор не признали ответственность за события Второй мировой войны.

Власть
Мария Захарова
НАТО
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках
Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19
Трамп раскрыл, какой конфликт сейчас в приоритете у США
Раскрыты новые детали о погибшем в Оренбуржье полицейском
В Туапсе уточнили количество поврежденных домов после атаки ВСУ
Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»
«Хрюк на елке»: МИД объяснил, почему ЕС не зовут на переговоры по Украине
Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи
«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей
Вакцина от рака в России: цена, кого будут лечить, как получить бесплатно
Меган Маркл заподозрили в беременности
Юрист попал в реанимацию после попыток защитить женщину в Люберцах
«Адская арифметика»: в МИД рассказали, как Киев сорвал пасхальное перемирие
Трамп продлил на год введенный Байденом запрет, касающийся России
«Своих не бросаем»: Лепс направил помощь пострадавшим в Дагестане
Голы Овечкина, рекорды Капризова, снайпер Кучеров: как россияне рвут НХЛ
«Бьют через край»: Захарова указала на противоречия внутри НАТО
«Радиостанция Судного дня» передала два послания с разницей в полчаса
Убившего сына из охотничьего ружья в центре Москвы заключили под стражу
«Моя десятая»: Трамп записал в свой актив перемирие Израиля и Ливана
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
