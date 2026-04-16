Внутренние противоречия в НАТО стали очевидны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, они уже давно «бьют через край», передает ТАСС.

Невозможно было их уже не замечать. Я напомню, что мы действительно то, что отмечали скрытого от глаз, это командно-административная система, которая стала последние десятилетия настоящим движком принятия натовских решений, — отметила она.

Дипломат добавила, что все эти страны должны были «встать на колени перед большим братом», однако на деле делать это захотели не все, и противоречия начали появляться одно за другим.

Очень мощно проявился этот кризис в том числе и в ситуации вокруг антииракской кампании, когда одни страны натовские примкнули к США, вторые сказали, что не разделяют этой идеологии, — констатировала Захарова.

До этого дипломат заявляла, что комплекс превосходства и ощущение собственной исключительности не позволяют западным странам признать допущенные ошибки и покаяться в проявлениях гордыни, тщеславия и высокомерия. Она отметила, что единственным выходом из такой позиции могло бы стать искреннее признание вины.

Ранее представитель МИД РФ отмечала, что постепенная легализация реваншистских настроений фиксируется в странах Запада и в Японии. По ее словам, в Токио до сих пор не признали ответственность за события Второй мировой войны.