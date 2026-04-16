Украине предоставили новый пакет помощи Рютте: Бельгия объявила о новом пакете помощи для Украины в размере €1,1 млрд

Бельгия в рамках Североатлантического альянса заявила о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере €1,1 млрд (почти 100 млрд рублей), сообщил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, которые приводит РИА Новости, свой вклад готовы сделать Германия и Нидерланды.

Вчера я был в Берлине (на заседании контактной группы по Украине. — NEWS.ru), многие союзники сделали свои вклады в помощь Украине: Германия, Нидерланды. <…> Бельгия объявила об очередном пакете в €1,1 млрд, — рассказал Рютте.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев пытается вызвать сочувствие у ЕС и добиться кредита на €90 млрд (6,9 трлн рублей). По его словам, сейчас выделение средств блокирует Венгрия, однако страны, поддерживающие Киев, могут найти способ обойти это решение.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что большинство стран Евросоюза прекратят оказывать помощь Украине к концу 2026 года. Он отметил, что в Европе наступают кризисные времена, поэтому странам придется затянуть пояса.