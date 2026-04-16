Военэксперт озвучил важный нюанс планирования операции США на Кубе

США на данный момент не планируют военную операцию на Кубе, а лишь оценивают свои возможности, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, для решения внешнеполитических вопросов Вашингтон может использовать искусственный интеллект.

Военное планирование не подразумевает под собой стопроцентное практическое исполнение тех или иных планов, которые будут разработаны. Это расчет сил и средств, которые нужны для выполнения определенных боевых задач. И данная работа США в отношении Кубы ведется не только сейчас, но и, естественно, она велась ранее. Сейчас проводятся так называемые оперативные игры, штабные учения в странах НАТО. Таким образом они пытаются сами понять, хватит ли им ресурсов для осуществления тех или иных операций. Как мы видим, сейчас Штаты очень активно задействуют искусственный интеллект, который, с одной стороны, очень серьезно помог с Венесуэлой, с другой стороны, сильно навредил с иранским вопросом, — поделился Марочко.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенным Штатам понадобится несколько месяцев для подготовки к боевым действиям против Кубы. По его словам, в настоящее время американские военные ресурсы сосредоточены главным образом на Ближнем Востоке.