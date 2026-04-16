«Полностью лишен прав»: экс-замглавы ХМАО пожаловался на домашний арест

Бывший замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Шипилов пожаловался судье на условия домашнего ареста, передает URA.RU. Мужчину обвиняют в получении взятки.

У нас 30 дней не было никаких судебных заседаний, и я находился в квартире под домашним арестом. Я не имею возможности выйти на улицу, сходить к врачу, я полностью лишен каких-либо прав или возможностей, — заявил Шипилов.

Он добавил, что нахождение под домашним арестом вредит его психическому здоровью. Шипилов уточнил, что его лишили возможности даже видеться с семьей.

