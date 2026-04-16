«Полностью лишен прав»: экс-замглавы ХМАО пожаловался на домашний арест

Экс-замглавы ХМАО Шипилов пожаловался в суде на условия домашнего ареста

Бывший замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Шипилов пожаловался судье на условия домашнего ареста, передает URA.RU. Мужчину обвиняют в получении взятки.

У нас 30 дней не было никаких судебных заседаний, и я находился в квартире под домашним арестом. Я не имею возможности выйти на улицу, сходить к врачу, я полностью лишен каких-либо прав или возможностей, — заявил Шипилов.

Он добавил, что нахождение под домашним арестом вредит его психическому здоровью. Шипилов уточнил, что его лишили возможности даже видеться с семьей.

Ранее бывшего сотрудника полиции в Стерлитамаке приговорили к 11,5 года лишения свободы за получение взятки. Речь идет об экс-начальнике отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергее Миронове.

До этого суд признал бывшего заместителя главы Минобороны России генерала армии в отставке Павла Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта уголовного дела также оштрафовали на 85 млн рублей.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

